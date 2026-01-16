Доведеться покрити історичні борги: Москві виставили рахунок

Інвестиційний фонд Noble Capital RSD вимагає від Кремля закрити борги. Йдеться про зобов'язання, які брала на себе ще Російська імперія. Загальна сума цих боргів складає – 225 мільярдів доларів.

Що відомо про борг Російської імперії, який має погасити Росія?

Позов про стягнення заборгованості надійшов до Росії, російського Мінфіну, Центробанку та Фонду національного добробуту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Meduza.

Читайте також По 10,8 тисячі гривень на людину: жителі яких 12 областей можуть отримати допомогу

Важливо! Цей позив подавався через федеральний суд США в окрузі Колумбія.

Російська Федерація, порушуючи доктрину спадкоємності влади, відмовилася і продовжує відмовлятися від виконання певних зобов'язань за державними боргами, взятими в борг її попередником, Російською імперією,

– повідомляється в позовній заяві.

Наразі Nord Capital RSD вважає себе законним власником облігацій Російської імперії на 25 мільйонів доларів, що були випущені у 1916 році. Процентна ставка для них складала – 5,5%, повідомляє The Moscow Times.

Фонд вважає, що ці борги має погасити Кремль на основі історичного підґрунтя. Адже Росія є правонаступником СРСР. Відповідно, вона успадковує і борги.

Зверніть увагу! Остаточний розмір відшкодування ще не визначено. Його мають узгодити в ході судового розгляду.

Чи зможе Росія погасити цей борг?