НБУ працює над мінімізацією блокувань операцій українців за кордоном

Український Нацбанк співпрацює з регуляторами Євросоюзу та США, аби мінімізувати блокуванняьоперацій українціям. Про це повідомили представники НБУ за підсумками зустрічі з українськими банками за участю Мінекономіки та Мінреінтеграції.

НБУ співпрацює з іноземними партнерами щодо блокування операцій українців

Національний банк України звернувся до регуляторів Євросоюзу та США щодо роз'яснення усіх особливостей роботи фінансових установ з українськими клієнтами. Головна ціль – мінімізація блокування операцій українців. Нагадаємо, що напочатку серпня центробанк повідомив, що українські бізнеси із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей стикаються з блокуванням платежів на Заході.

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У Нацбанку додали, що наразі працюють над можливістю оприлюднення фінансовими регуляторами Європейського Союзу та США офіційного роз'яснення для фінансових і платіжних установ щодо того, що немає застережень по роботі з українськими клієнтами. Крім того, також готують перелік офіційних джерел з даними про підконтрольність територій Україні для перевірки статусу клієнтів.

Заступник глави Нацбанку Олексій Шабан повідомив, що український регулятор окремо звернувся до Європейського центрального банку та низки центральних банків країн Європи.

Центробанк закликів іноземних регуляторів повідомити підконтрольні їм банки і небанківські фінустанови, що фінансова система України працює стабільно і забезпечує всі умови для ефективних переказів попри російську агресію. Також Нацбанк співпрацює з Міністерством закордонних справ України, аби надавати інформацію іноземних партнерів про ситуацію в Україні, в тому числі й про стан фінансової системи.

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Ще одна ініціатива, яка пов'язана зі зниженням ризиків блокування платежів міжнародними банками, – це створення єдиного підходу до заповнення реквізитів транскордонних SWIFT-повідомлень із зазначенням інформації про статус території клієнта.