США почали масово блокувати рахунки росіян

У росіян виникли нові проблеми у США. Банки з першої економіки світу блокують їхні рахунки, якщо виявляють певні фінансові операції.

США почали блокувати рахунки росіян

Американські банки почали блокувати рахунки громадян Росії. З кінця 2023 року кількість таких випадків стрімко зросла. Кредитори йдуть на такий крок, якщо росіяни намагаються скористатися їхніми послугами з території держави-агресорки.

Варте уваги У яких банках українці зберігають найбільше грошей: свіжий рейтинг від НБУ

Для прикладу, блокування рахунків слідує за спробою здійснити платіж або переказ з території Росії, згідно з даними з російськими ЗМІ. Головною юридичною основою для таких рішень є наказ 14071 та роз'яснень Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) від березня 2022 року.

Це означає, щоне можуть надавати свої послуги особам, які перебувають на території Росії. Додають, що жоден з клієнтів американських банків не оскаржував їхні рішення.

Крім того, наголошують, що блокування рахунків за IP-адресою – це ознака того, що банки намагаються максимально дотримуватися вимог до санкцій, які запроваджують США.

Більше новин про банківський сектор: