Блокування рахунків та арешт майна: у Росії готують нове покарання для "неугодних"

Держдума Росії одразу у другому та третьому читаннях ухвалила закон про так звані "тимчасові обмеження" для осіб, які перебувають за кордоном. Норми поширюватимуться на засуджених за кримінальними статтями, а також на фігурантів адміністративних справ, які нібито ухиляються від покарання.

Як обмежуватимуть "неугодних" у Росії

У зоні ризику опиняться ті, хто не сплатив штрафи за порушення законодавства про "іноагентів", участь у діяльності "небажаних організацій", заклики до запровадження санкцій проти країни, а також за так звану "дискредитацію" її армії, пише "Медуза".

Внесені до окремого реєстру люди не зможуть:

отримувати держпослуги безпосередньо в Росії, а також консульські послуги за її межами (видача закордонних паспортів, посвідчення угод, заповітів, довіреностей тощо);

здійснювати операції з нерухомістю та автотранспортом;

користуватися російськими банківськими додатками й робити грошові перекази, тоді як усі доходи фігурантів скерують на спеціальні рахунки, з яких списуватимуть судові витрати.

Наразі закон ще не набув чинності. Очікується, що він почне діяти одразу після офіційного опублікування, однак перед цим документ має отримати схвалення Ради Федерації та підпис президента.

Нагадаємо, російські олігархи й без того почали дедалі більше хвилюватися за своє майно. Бізнесменів турбує не лише потенційне вилучення активів, а й стан бюджету та економіки держави, які скорочують можливості примножувати капітал. Тож еліта масово виводить статки за кордон – лише з початку 2026 року країну-агресорку могли "покинути" десятки мільярдів доларів.

Стан банківської системи також не вселяє надію, адже напередодні запровадження 21-го пакета санкцій ЄС погіршення якості кредитного портфеля та зростання боргового навантаження домогосподарств створюють усе більше ризиків для кризи.