Как будут ограничивать "неугодных"

В зоне риска окажутся те, кто не уплатил штрафы за нарушение законодательства об "иностранных агентах", участие в деятельности "нежелательных организаций", призывы к введению санкций против страны, а также за так называемую "дискредитацию" ее армии, пишет "Медуза".

Внесенные в отдельный реестр люди не смогут:

получать государственные услуги непосредственно в России, а также консульские услуги за ее пределами (выдача загранпаспортов, заверение договоров, завещаний, доверенностей и т. п.);

осуществлять операции с недвижимостью и автотранспортом;

пользоваться российскими банковскими приложениями и совершать денежные переводы, при этом все доходы фигурантов направят на специальные счета, с которых будут списывать судебные издержки.

На данный момент закон еще не вступил в силу. Ожидается, что он начнет действовать сразу после официальной публикации, однако перед этим документ должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Напомним, российские олигархи и без того начали все больше беспокоиться за свое имущество. Бизнесменов тревожит не только потенциальная конфискация активов, но и состояние бюджета и экономики государства, которые ограничивают возможности приумножения капитала. Поэтому элита массово выводит деньги за границу – только с начала 2026 года страну-агрессора могли "покинуть" десятки миллиардов долларов.

Состояние банковской системы также не вселяет надежды, ведь накануне введения 21-го пакета санкций ЕС ухудшение качества кредитного портфеля и рост долговой нагрузки домохозяйств создают все больше рисков для кризиса.