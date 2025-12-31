Для чого Венесуела вирішила закрити нафтові свердловини?

Венесуела ухвалила рішення про закриття низки свердловин у регіоні, де розташовані найбільші у світі родовища нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Petroleos de Venezuela SA 28 грудня почала закривати свердловини в поясі Оріноко, оскільки державний нафтопереробний завод вичерпав свої запаси, а запаси зросли. PDVSA прагне скоротити видобуток у поясі Оріноко щонайменше на 25% до 500 000 барелів на день,

– повідомили анонімні джерела виданню.

Для розуміння, це скорочення складає приблизно 15% від загального обсягу видобутку Венесуели. Наразі він складає – 1,1 мільйона барелів на день.

Зауважимо, що експорт, фактично, є основою для економіки Венесуели. Саме тому його скорочення є великим випробуванням для країни.

Чекати на швидке розв'язання конфлікту не варто. Зокрема, 24 грудня стало відомо, що Білий дім готується продовжувати блокаду потягом ще щонайменше 2 місяців, повідомляє Deutsche Welle.

Пентагон розмістив у Карибському басейні понад 15 тисяч військовослужбовців, а також велику кількість військової техніки, включаючи авіаносець, 11 інших бойових кораблів і понад 10 винищувачів F-35,

– зазначає видання.

Що відомо про рішення PDVSA закривати свердловини?

Ідея закрити свердловини з'явилася ще 23 грудня. Реалізовувати її мали почати 28 грудня.

План полягає в тому, що:

спочатку буде закрито свердловини в найважчому нафтовому районі поясу Оріноко, Хунін;

згодом закриття мало торкнутись родовищ Аякучо та Карабобо (там знаходиться менше важкої нафти).

Для чого США блокують венесуельські береги?

Своїми діями США прагнуть обмежити фінансові можливості Венесуели. Водночас Трамп називає інші причини. Американський президент стверджує, що таким чином він хочке зупинити наркокартелі.

Це не перші обмеження США проти Венесуели. Нагадаємо, у 2019 році американський уряд уже затверджував санкції проти цієї південноамериканської країни.

Цікаво! Основним покупцем нафти у Венесуели є Китай.