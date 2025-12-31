Для чого Венесуела вирішила закрити нафтові свердловини?

Венесуела ухвалила рішення про закриття низки свердловин у регіоні, де розташовані найбільші у світі родовища нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Petroleos de Venezuela SA 28 грудня почала закривати свердловини в поясі Оріноко, оскільки державний нафтопереробний завод вичерпав свої запаси, а запаси зросли. PDVSA прагне скоротити видобуток у поясі Оріноко щонайменше на 25% до 500 000 барелів на день,
– повідомили анонімні джерела виданню.

Для розуміння, це скорочення складає приблизно 15% від загального обсягу видобутку Венесуели. Наразі він складає – 1,1 мільйона барелів на день.

Зауважимо, що експорт, фактично, є основою для економіки Венесуели. Саме тому його скорочення є великим випробуванням для країни.

Чекати на швидке розв'язання конфлікту не варто. Зокрема, 24 грудня стало відомо, що Білий дім готується продовжувати блокаду потягом ще щонайменше 2 місяців, повідомляє Deutsche Welle.

Пентагон розмістив у Карибському басейні понад 15 тисяч військовослужбовців, а також велику кількість військової техніки, включаючи авіаносець, 11 інших бойових кораблів і понад 10 винищувачів F-35,
– зазначає видання.

Що відомо про рішення PDVSA закривати свердловини?

Ідея закрити свердловини з'явилася ще 23 грудня. Реалізовувати її мали почати 28 грудня.

План полягає в тому, що:

  • спочатку буде закрито свердловини в найважчому нафтовому районі поясу Оріноко, Хунін;
  • згодом закриття мало торкнутись родовищ Аякучо та Карабобо (там знаходиться менше важкої нафти).

Для чого США блокують венесуельські береги?

  • Своїми діями США прагнуть обмежити фінансові можливості Венесуели. Водночас Трамп називає інші причини. Американський президент стверджує, що таким чином він хочке зупинити наркокартелі.

  • Це не перші обмеження США проти Венесуели. Нагадаємо, у 2019 році американський уряд уже затверджував санкції проти цієї південноамериканської країни.

Цікаво! Основним покупцем нафти у Венесуели є Китай.