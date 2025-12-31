Для чего Венесуэла решила закрыть нефтяные скважины?
Венесуэла приняла решение о закрытии ряда скважин в регионе, где находятся крупнейшие в мире месторождения нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Petroleos de Venezuela SA 28 декабря начала закрывать скважины в поясе Ориноко, поскольку государственный нефтеперерабатывающий завод исчерпал свои запасы, а запасы выросли. PDVSA стремится сократить добычу в поясе Ориноко минимум на 25% до 500 000 баррелей в день,
– сообщили анонимные источники изданию.
Для понимания, это сокращение составляет примерно 15% от общего объема добычи Венесуэлы. Сейчас он составляет – 1,1 миллиона баррелей в день.
Заметим, что экспорт, фактически, является основой для экономики Венесуэлы. Именно поэтому его сокращение является большим испытанием для страны.
Ждать быстрого решения конфликта не стоит. В частности, 24 декабря стало известно, что Белый дом готовится продолжать блокаду поездом еще минимум 2 месяцев, сообщает Deutsche Welle.
Пентагон разместил в Карибском бассейне более 15 тысяч военнослужащих, а также большое количество военной техники, включая авианосец, 11 других боевых кораблей и более 10 истребителей F-35,
– отмечает издание.
Что известно о решении PDVSA закрывать скважины?
Идея закрыть скважины появилась еще 23 декабря. Реализовывать ее должны были начать 28 декабря.
План заключается в том, что:
- сначала будут закрыты скважины в самом тяжелом нефтяном районе пояса Ориноко, Хунин;
- впоследствии закрытие должно было коснуться месторождений Аякучо и Карабобо (там находится меньше тяжелой нефти).
Для чего США блокируют венесуэльские берега?
Своими действиями США стремятся ограничить финансовые возможности Венесуэлы. В то же время Трамп называет другие причины. Американский президент утверждает, что таким образом он хочет остановить наркокартели.
Это не первые ограничения США против Венесуэлы. Напомним, в 2019 году американское правительство уже утверждало санкции против этой южноамериканской страны.
Интересно! Основным покупателем нефти у Венесуэлы является Китай.