Для чего Венесуэла решила закрыть нефтяные скважины?

Венесуэла приняла решение о закрытии ряда скважин в регионе, где находятся крупнейшие в мире месторождения нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Petroleos de Venezuela SA 28 декабря начала закрывать скважины в поясе Ориноко, поскольку государственный нефтеперерабатывающий завод исчерпал свои запасы, а запасы выросли. PDVSA стремится сократить добычу в поясе Ориноко минимум на 25% до 500 000 баррелей в день,

– сообщили анонимные источники изданию.

Для понимания, это сокращение составляет примерно 15% от общего объема добычи Венесуэлы. Сейчас он составляет – 1,1 миллиона баррелей в день.

Заметим, что экспорт, фактически, является основой для экономики Венесуэлы. Именно поэтому его сокращение является большим испытанием для страны.

Ждать быстрого решения конфликта не стоит. В частности, 24 декабря стало известно, что Белый дом готовится продолжать блокаду поездом еще минимум 2 месяцев, сообщает Deutsche Welle.

Пентагон разместил в Карибском бассейне более 15 тысяч военнослужащих, а также большое количество военной техники, включая авианосец, 11 других боевых кораблей и более 10 истребителей F-35,

– отмечает издание.

Что известно о решении PDVSA закрывать скважины?

Идея закрыть скважины появилась еще 23 декабря. Реализовывать ее должны были начать 28 декабря.

План заключается в том, что:

сначала будут закрыты скважины в самом тяжелом нефтяном районе пояса Ориноко, Хунин;

впоследствии закрытие должно было коснуться месторождений Аякучо и Карабобо (там находится меньше тяжелой нефти).

Для чего США блокируют венесуэльские берега?

Своими действиями США стремятся ограничить финансовые возможности Венесуэлы. В то же время Трамп называет другие причины. Американский президент утверждает, что таким образом он хочет остановить наркокартели.

Это не первые ограничения США против Венесуэлы. Напомним, в 2019 году американское правительство уже утверждало санкции против этой южноамериканской страны.

Интересно! Основным покупателем нефти у Венесуэлы является Китай.