Один з найбільших НПЗ світу уражено дроном

Стало відомо про масштабну пожежу на об'єкті в промисловій зоні Рувайс. Точно, що саме було уражено, поки не відомо. Деталі не розкриваються.

Що саме відомо про атаку на НПЗ в ОАЕ?

Рувайс це один з найбільших у світі інтегрованих нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, повідомляє Abu Dhabi Media.

Зверніть увагу! Рувайс є найбільшим на Близькому Сході.

Як відомо, цей завод має змогу переробляти приблизно 922 тисячі барелів нафти на день, повідомляє Bloomberg.

Атака дрона доповнює низку інцидентів на Близькому Сході, які призвели до масових перебоїв у роботі енергетичних активів у Перській затоці,

– наголошує видання.

Наразі національна нафтова компанія Абу-Дабі оцінює збитки, повідомили джерела. Проте уже з'ясовані такі нюанси:

підприємство тимчасово призупинило роботу через пожежу, що виникла в результаті атаки;

поруч з цією зоною знаходяться інші підприємства, зокрема, завод з виробництва добрив, електростанція та хімічні підприємства.

Важливо! Поруч з зоною ураження знаходиться також великий об'єкт з експорту нафти.

До яких ще наслідків привела атака дронів?