Чи важливим для Угорщини є нафтопровід "Дружба"?

Для Угорщини нафтопровід "Дружба" залишається надзвичайно важливим. Будапешт сподівається, що його функціонування буде відновлено найближчим часом, повідомляє російське видання ТАСС.

Петер Мадяр Прем'єр-міністр Угорщини Угорщина поки що не може відмовитися від російської нафти. Постачання нафтопроводом "Дружба" мають для країни надзвичайно важливе значення. Будапешт сподівається, що Україна відновить його роботу до кінця квітня.

Зауважимо, саме такі терміни відновлення анонсувала Україна. Напередодні Зеленський підтвердив, що все йде за планом. Тобто, нафтопровід таки запустять до кінця квітня.

Водночас український президент вказав, що це не повне відновлення "Дружби". Повноцінний ремонт триватиме значно довше, повідомляє ОП.

Володимир Зеленський Президент України Резервуари всі не будуть відремонтовані. Це довгий процес. Але це питання про інше чи спроможний він (нафтопровід – 24 Канал) функціонувати? – Так.

Зеленський також казав на те, що Угорщина та Україна мають активно співпрацювати. Завдяки цьому покращиться ситуація для обох країн.

