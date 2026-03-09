Акції летять вниз: усе через конфлікт з Іраном
- Акції індійських НПЗ значно впали через посилення конфлікту на Близькому Сході, що підвищило вартість нафти Brent до чотирирічного максимуму.
- Індія, третій найбільший імпортер нафти, імпортує понад 80% сирої нафти.
Акції індійських НПЗ летять вниз. На ситуацію вплинуло посилення конфлікту на Близькому Сході. Адже через ці події, нафта Brent сягнула чотирирічного максимуму.
Що відбувається з ціною акцій зараз?
Державна індійська нафтова компанія (IOC.NS) відчула падіння у розмірі 4,6%, повідомляє Reuters.
Інші акції знизились так:
- Hindustan Petroleum – на 4,9%;
- Bharat Petroleum – на 5,4% (якщо падіння триватиме, то для цих акцій, воно стане найстрімкішим з червня 2024 року).
Розгром потягнув за собою індекс нафтогазової галузі Nifty, він знизився на 2,7% та індекс енергетики – на 2,1% нижче, тоді як бенчмарк Nifty 50 – знизився на 2,8%,
– вказує видання.
Зауважимо, індекс нафти та газу впав на 6,6%. Це сталося після американо-ізраїльського удару по Ірану, який було здійснено ще минулого тижня.
Важливо! Провідний НПЗ Індії Reliance Industries "знизився" на 0,4%. Раніше його падіння склало – 2,5%.
Чому на Індію впливає ситуація на Близькому Сході?
Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі, вказує Reuters. Наразі ця країна імпортує більш як 80% сирої нафти для власних потреб.
Індія, другий за величиною імпортер зрідженого нафтового газу у світі, спожила 33,15 мільйона метричних тонн цього газу для приготування їжі минулого року, при цьому імпорт задовольняв близько двох третин попиту,
– йдеться у повідомленні.
Для розуміння, саме на постачальників з Близького Сходу припадає найбільша частка зрідженого нафтового газу, що постачається в Індію. Наразі це понад 85%.
Як змінилась ситуація на ринку нафти?
Ціни на нафтовому ринку відчутно зросли. Вони піднялись на майже 26%. Це найвищі показники, починаючи з 2022 року. Такі зміни стали наслідком ситуації на Близькому Сході. Зокрема, скорочення постачань та видобутку.
Рух через Ормузьку протоку залишається ускладненим. Танкери – не мають змогу перетнути її. Відповідно, експортуватись видобута сировина через цей шлях не може.