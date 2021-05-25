Справа не в інфляції: 3 причини, чому фінансові ринки можуть вибухнути

Світові інвестори, чия увага максимально зосереджена на інфляції, можуть пропустити потужний вибух на фінансових ринках. До чого тут протистояння Китаю та США – читайте далі.

Індикатор геополітичного ризику BlackRock розраховується з використанням двох показників. Один з них – це оцінки позитивних і негативних згадок геополітичних ризиків в брокерських звітах і фінансових новинах. Другий показник – це модель потенційного одномісячного впливу геополітичних подій на глобальні активи.

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BlackRock попереджає про нові ризики

Міжнародна інвестиційна компанія BlackRock повідомила, що індикатор геополітичних ризиків впав до найнижчого рівня за чотири роки. Головна причина – у фокусі інвесторів знаходяться інфляція та відновлення економіки, тоді як геополітика залишається поза увагою.

Це знаменує зміщення уваги з торгової напруженості між США і Китаєм або ядерної атаки Північної Кореї, які стримували ринки в останні роки. BlackRock виділяє три найімовірніші геополітичні ризики:

поділ технологічних галузей США і Китаю,

потужна кібератака,

політична криза на ринках, яка розвивається через нездатність країн контролювати пандемію коронавірусу.

У цьому році показник коливається в негативній зоні, що означає, що увага інвесторів до геополітичних ризиків нижча середнього рівня за останні чотири роки. У результаті геополітичні потрясіння можуть стати для інвесторів великою несподіванкою,

– йдеться у звіті компанії.

Експерти виділяють "роз'єднання" двох найбільших світових економік в області технологій. Вони називають це одним із ключових ризиків. Зокрема, на ситуацію впливає позиція президента США Джо Байдена щодо Китаю, який продовжив жорстку політику свого попередника "з акцентом на критично важливі технології", тоді для Пекіну пріоритетом є самостійність у цьому секторі. BlackRock інформує, що цей поділ має всі підстави для прискорення, попри відносну низьку увагу інвесторів.

Ще одним важливим фактором є зростаня напруги між США та Китаєм щодо Тайваню, який Пекін сприймає, як частину своєї території. BlackRock не бачить причин для "військового протистояння" у 2021 році. Однак, цей поворот у відносинах між країнами свідчить про те, що це суттєвий ризик, який матиме довгостроковий ефект.

Прогнози ринку

BlackRock Investment Institute прогнозує, що Китай та США будуть активно інвестувати у технологічний сектор. Це перетворить її у ключ до інвестування в обидва полюси глобального зростання.

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Аналітики також очікують, що китайський юань втратить свої позиції на ринку, якщо поділ американських і китайських технологічних компаній набере оберти. За цих умов, долар почне зростати. Активи комунальних підприємств США впадуть в разі масштабної кібератаки, а резерви основних споживчих товарів в країнах Латинської Америки зростуть, якщо на ринках, які розвиваються виникне політична криза.

Сплеск геополітичних ризиків може суттєво вплинути на ринки, коли цього будуть найменше очікувати,

– йдеться у звіті.