Криптоінвестор отримав біткойни на суму 185 тисяч фунтів стерлінгів. Це сталося через помилку торгової платформи BlockFi.

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Інвестор-новачок помилково отримав 5,3 біткойна

38-річний Стів Брукс вкладає кошти у цифрові валюти на платформі BlockFi всього місяць та взяв участь в акції, за умовами якої клієнтам нараховували безкоштовні бонуси, якщо вони встигли провести певні операції у березні. До участі в розіграші чоловік інвестував у віртуальні гроші лише 60 фунтів стерлінгів. Напевно, неможливо уявити наскільки він був шокований, коли побачив на своєму рахунку нагороду від BlockFi у розмірі 5,3 біткойна. У валютному еквіваленті – це 261 тисяча доларів США.

Інвестор помилково отримав біткойни вартістю 261 тисячу доларів / Скриншот Стіва Брукса

Я поняття не мав, що відбувається. Я міг би зробити з цим все що завгодно – обміняти на іншу валюту або вивести на свій банківський рахунок

– розповів інвестор про свою першу реакцію.

Британець став одним із сотень клієнтів з усього світу, які взяли участь в просуванні BlockFi і помилково отримали біткойн. Пізніше торгова платформа BlockFi підтвердила, що неправильно перерахувала біткойни приблизно сотні інвесторам і звернулася до них з проханням повернути гроші. Після консультації з юристами Брукс погодився повернути гроші криптобіржі. Він отримав компенсацію у розмірі 3500 фунтів стерлінгів.

Реакція криптобіржі

BlockFi подякувала своїм клієнтам за розуміння та повернення коштів. Наразі фінансові ризики компанії оцінили у 10 мільйонів доларів, які скорочуються завдяки поверненню біткойнів. BlockFi наголосила, що під час цього інциденту гроші користувачів платформи були у безпеці.

Додамо, що клієнти досить часто були незадоволені досвідом роботи з BlockFi:

у когось виникали проблеми з виведенням коштів з криптобіржі,

комусь нараховували неправильні бонуси тощо.

Ситуація на ринку

Протягом останніх кількох місяців криптовалюти стрімко пішла вгору в ціні на фоні зростання інституційної та гучної підтримки віртуальних монет, в тому числі біткойна. Однак, існує чимало ризиків, пов'язаних з торгівлею криптовалютою. Регулятори попереджають інвесторів, що вони можуть втратити свої гроші.

Важливим аспектом також є регулювання діяльності торговельних платформ, які займаються "грошима майбутнього". Влада перевіряє платформи лише у контексті боротьби з відмиванням грошей. Ринок віртуальних валют також відомий нестабільними та спекулятивними цінами. Наприклад, на вартість цифрових валют неодноразово впливав мільярдер Ілон Маск. Для цього йому достатньо твітнути щось про біткойн чи Dogecoin.

Найпопулярніші цифрові валюти: вартість станом на 25 травня від GoldPrice:

Біткойн – 38 тисяч доларів,

– 38 тисяч доларів, Ethereum – 2586 доларів,

– 2586 доларів, XRP – 0,98 долара,

– 0,98 долара, Dogecoin – 0,35 долара.

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