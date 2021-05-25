Индикатор геополитического риска BlackRock рассчитывается с использованием двух показателей. Один из них – это оценка положительных и отрицательных упоминаний геополитических рисков в брокерских отчетах и ​​финансовых новостях. Второй показатель – это модель потенциального месячного влияния геополитических событий на глобальные активы.

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BlackRock предупреждает о новых рисках

Международная инвестиционная компания BlackRock сообщила, что индикатор геополитических рисков упал до самого низкого уровня за четыре года. Главная причина – в фокусе инвесторов находятся инфляци я и восстановления экономики, тогда как геополитика остается без внимания.

Это знаменует смещение внимания с торговой напряженности между США и Китаем или ядерной атаки Северной Кореи, которые сдерживала рынки в последние годы. BlackRock выделяет три наиболее вероятные геополитические риски:

разделение технологических отраслей США и Китая,

мощная кибератака,

политический кризис на рынках, которая развивается из-за неспособности стран контролировать пандемию коронавируса.

В этом году показатель колеблется в отрицательной зоне, что означает, что внимание инвесторов к геополитическим рискам ниже среднего уровня за последние четыре года. В результате геополитические потрясения могут стать для инвесторов большой неожиданностью,

– говорится в отчете компании.

Эксперты выделяют "разъединение" двух крупнейших мировых экономик в области технологий. Они называют это одним из ключевых рисков. В частности, на ситуацию влияет позиция президент США Джо Байдена в отношении Китая, который продолжил жесткую политику своего предшественника "с акцентом на критически важные технологии", тогда для Пекина приоритетом является самостоятельность в этом секторе. BlackRock информирует, что это разделение имеет все основания для ускорения, несмотря на относительную низкую внимание инвесторов.

Еще одним важным фактором является рост напряжения между США и Китаем по Тайваню, который Пекин воспринимает как часть своей территории. BlackRock не видит причин для "военного противостояния" в 2021 году. Однако, этот поворот в отношениях между странами свидетельствует о том, что это существенный риск, который будет иметь долгосрочный эффект.

Прогнозы рынка

BlackRock Investment Institute прогнозирует, что Китай и США будут активно инвестировать в технологический сектор. Это превратит ее в ключ к инвестированию в оба полюса глобального роста.

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Аналитики также ожидают, что китайский юань потеряет свои позиции на рынке, если разделение американских и китайских технологических компаний наберет обороты. В этих условиях, доллар начнет расти. Активы коммунальных предприятий США упадут в случае масштабной кибератаки, а резервы основных потребительских товаров в странах Латинской Америки возрастут, если развивающихся рынках возникнет политический кризис.

С плеск геополитических рисков может существенно повлиять на рынки, когда этого будут меньше ожидать,

– говорится в отчете.