Один з найбільших банків світу повідомив про поетапний вихід з росії: скільки це буде коштувати

Представники іноземних бізнесів продовжують покидати ринок держави-агресорки – росії. Цього разу про таке рішення повідомив один із найпотужніших банків світу.

Загалом іноземні компанії та бізнеси скорочують свою діяльність або зовсім покидають російський ринок через повномасштабне вторгнення в Україну та санкції країн Заходу.

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Американський Citigroup почав процес виходу з росії

Йдеться про гіганта з Волл-стріт Citigroup. Банк повідомив про згортання усіх споживчих та комерційних банківських операцій у росії. Це процес стартував з початком третього кварталу. У компанії заявляють, що протягом наступних 18 місяців їхні витрати орієнтовно складуть 170 мільйонів доларів.

Додамо, що банк намагався продати підрозділ бізнес зі споживчими операціями у росії ще у 2021 році у рамках плану про глобальне стратегічне оновлення. Проте на заваді цьому стали:

повномасштабний напад на Україну,

подальші санкції проти фінансової системи країни, пише The Wall Street Journal.

Тож тепер компанія закриває сектор зі споживчими банківськими операціями, як й комерційний місцевий банкінг. Рішення щодо другого підрозділу ухвалили у березні 2022 року.

Повідомляють, що банк розглядав кілька стратегічних варіантів продажу бізнесу, але у результаті ухвалили рішення про закриття з "врахуванням багатьох ускладнювальних факторів у навколишньому середовищі". Згідно з офіційною заявою банку, згортання бізнесу торкнеться приблизно 2300 працівників та 15 філіалів у росії. Водночас у компанії заявили, що вони виконають усі свої зобов'язання перед:

клієнтами,

співробітниками,

партнерами.

У Citi нагадали, що продовжать підтримувати своїх багатонаціональних інституційних клієнтів. Особливо, це стосується тих, які вирішують складне завдання згортання своєї діяльності в росії. На кінець другого кварталу 2022 року, у Citi оцінювали власні активи у росії на 8,4 мільярда доларів. Актуальні позиції компанії на ринку: