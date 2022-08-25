Один из крупнейших банков мира сообщил о поэтапном выходе из россии: сколько это будет стоить

Представители иностранных бизнесов продолжают покидать рынок государства-агрессора – россии. В этот раз о таком решении сообщил один из самых мощных банков мира.

В общем, иностранные компании и бизнесы сокращают свою деятельность или совсем покидают российский рынок из-за полномасштабного вторжения в Украину и санкций стран Запада.

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Американский Citigroup начал процесс выхода из россии

Речь идет о гиганте с Уолл-стрит Citigroup. Банк сообщил о сворачивании всех потребительских и коммерческих банковских операций в россии. Этот процесс стартовал с началом третьего квартала. В компании заявляют, что в течение следующих 18 месяцев их расходы ориентировочно составят 170 миллионов долларов.

Добавим, что банк пытался продать подразделение бизнеса с потребительскими операциями в россии еще в 2021 году в рамках плана о глобальном стратегическом обновлении. Однако помешали этому:

полномасштабное нападение на Украину,

дальнейшие санкции против финансовой системы страны, пишет The Wall Street Journal.

Теперь компания закрывает сектор с потребительскими банковскими операциями, как и коммерческий местный банкинг. Решение о втором подразделении было принято в марте 2022 года.

Сообщают, что банк рассматривал несколько стратегических вариантов продаж бизнеса, но в итоге приняли решение о закрытии с "учётом многих усложняющих факторов в окружающей среде". Согласно официальному заявлению банка, сворачивание бизнеса коснется примерно 2300 работников и 15 филиалов в россии. В то же время в компании заявили, что они выполнят все свои обязательства перед:

клиентами,

сотрудниками,

партнерами.

В Citi напомнили, что продолжат поддерживать своих многонациональных институциональных клиентов. Особенно это касается тех, которые решают сложную задачу сворачивания своей деятельности в россии. К концу второго квартала 2022 года в Citi оценивали собственные активы в россии на 8,4 миллиарда долларов. Актуальные позиции компании на рынке: