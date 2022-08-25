Загалом іноземні компанії та бізнеси скорочують свою діяльність або зовсім покидають російський ринок через повномасштабне вторгнення в Україну та санкції країн Заходу.
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Американський Citigroup почав процес виходу з росії
Йдеться про гіганта з Волл-стріт Citigroup. Банк повідомив про згортання усіх споживчих та комерційних банківських операцій у росії. Це процес стартував з початком третього кварталу. У компанії заявляють, що протягом наступних 18 місяців їхні витрати орієнтовно складуть 170 мільйонів доларів.
Додамо, що банк намагався продати підрозділ бізнес зі споживчими операціями у росії ще у 2021 році у рамках плану про глобальне стратегічне оновлення. Проте на заваді цьому стали:
- повномасштабний напад на Україну,
- подальші санкції проти фінансової системи країни, пише The Wall Street Journal.
Тож тепер компанія закриває сектор зі споживчими банківськими операціями, як й комерційний місцевий банкінг. Рішення щодо другого підрозділу ухвалили у березні 2022 року.
Повідомляють, що банк розглядав кілька стратегічних варіантів продажу бізнесу, але у результаті ухвалили рішення про закриття з "врахуванням багатьох ускладнювальних факторів у навколишньому середовищі". Згідно з офіційною заявою банку, згортання бізнесу торкнеться приблизно 2300 працівників та 15 філіалів у росії. Водночас у компанії заявили, що вони виконають усі свої зобов'язання перед:
- клієнтами,
- співробітниками,
- партнерами.
У Citi нагадали, що продовжать підтримувати своїх багатонаціональних інституційних клієнтів. Особливо, це стосується тих, які вирішують складне завдання згортання своєї діяльності в росії. На кінець другого кварталу 2022 року, у Citi оцінювали власні активи у росії на 8,4 мільярда доларів. Актуальні позиції компанії на ринку:
- Вартість акцій Citigroup коливається на рівні 51,79 долара за штуку.
- Тоді як ринкова капіталізація компанії становить 100,3 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.