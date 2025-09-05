Мільярди на моді, квітах і шоколаді: хто успадкує бізнес-імперію Джорджо Армані
- Джорджо Армані, відомий італійський дизайнер, помер у віці 91 року, залишивши за собою модну імперію, що включає бренди Giorgio Armani, Emporio Armani та Armani Exchange.
- Спадщина Армані буде розділена між Фондом Джорджо Армані та членами родини.
4 вересня стало відомо про смерть легендарного італійського дизайнера Джорджо Армані. Він помер на 91 році життя, залишивши значний слід у світовій історії.
З чого складалась імперія Армані?
Загальновідомо, що в імперію Армані входила низка брендів. Йдеться, зокрема, про Giorgio Armani, Emporio Armani та Armani Exchange, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Читайте також Усе не так, як здається: Путін заперечив погіршення в економіці Росії
Однак значні кошти отримував дизайнер не тільки, завдяки моді. Вагомий прибуток Армані приносили:
- мережа розкішних готелів;
- ексклюзивні ресторани;
- шоколадний бізнес;
- реалізація товарів для дому та краси;
- флористичний підрозділ бренду – Armani/Fiori.
Зверніть увагу! Остання оцінка Forbes у травні 2025 року показала, що статки Джорджо Армані сягнули 12,1 мільярда доларів.
Хто отримає бізнес Армані у спадок?
Джорджо Армані мав свій погляд на розподіл спадку. У останньому своєму інтерв'ю дизайнер сказав, що спадкоємність має бути органічна.
Мої плани щодо спадкоємності полягають у поступовому переході обов'язків, які я завжди виконував, до найближчих людей. Я хотів би, щоб спадкоємність була органічною, а не моментом розриву.
У 2016 році бізнесмен заснував Фонд Джорджо Армані, якому перейде частка модної імперії. Решту отримають члени родини.
Зараз в Армані уже працює багато родичів дизайнера, зокрема, його племінниці – Роберта та Сільвана, а також Андреа Камеран – племінник, що став членом ради директорів.
Цікаво! Члени родини Армані не маю право продавати третім особам успадковані частки.
Що відомо про Армані?
Армані помер природно, вдома. Це сталося після його госпіталізації, що відбулася раніше. Дизайнер до останнього працював і навіть був присутній на репетиції показів за допомогою Facetime.
Дизайнер володів значною кількістю елітної нерухомості. Вона знаходилась не тільки в Італії, а і, зокрема, на Карибах.
Армані був пов'язаний зі спортом. Зокрема, його бренд шив форму для збірних Італії.