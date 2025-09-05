4 сентября стало известно о смерти легендарного итальянского дизайнера Джорджо Армани. Он умер на 91 году жизни, оставив значительный след в мировой истории.

Из чего состояла империя Армани?

Общеизвестно, что в империю Армани входил ряд брендов. Речь идет, в частности, о Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Все не так, как кажется: Путин отрицает ухудшение в экономике России

Однако значительные средства получал дизайнер не только, благодаря моде. Весомую прибыль Армани приносили:

сеть роскошных отелей;

эксклюзивные рестораны;

шоколадный бизнес;

реализация товаров для дома и красоты;

флористическое подразделение бренда – Armani/Fiori.

Обратите внимание! Последняя оценка Forbes в мае 2025 года показала, что состояние Джорджо Армани достигло 12,1 миллиарда долларов.

Кто получит бизнес Армани в наследство?

Джорджо Армани имел свой взгляд на распределение наследства. В последнем своем интервью дизайнер сказал, что преемственность должна быть органична.

Джорджо Армани Итальянский дизайнер, владелец бренда Армани Мои планы относительно преемственности заключаются в постепенном переходе обязанностей, которые я всегда выполнял, к самым близким людям. Я хотел бы, чтобы преемственность была органичной, а не моментом разрыва.

В 2016 году бизнесмен основал Фонд Джорджо Армани, которому перейдет доля модной империи. Остальное получат члены семьи.

Сейчас в Армани уже работает много родственников дизайнера, в частности, его племянницы – Роберта и Сильвана, а также Андреа Камеран – племянник, ставший членом совета директоров.

Интересно! Члены семьи Армани не имеют право продавать третьим лицам унаследованные доли.

Что известно об Армани?