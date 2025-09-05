Миллиарды на моде, цветах и шоколаде: кто унаследует бизнес-империю Джорджо Армани
- Джорджо Армани, известный итальянский дизайнер, умер в возрасте 91 года, оставив за собой модную империю, включающую бренды Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange.
- Наследство Армани будет разделено между Фондом Джорджо Армани и членами семьи.
4 сентября стало известно о смерти легендарного итальянского дизайнера Джорджо Армани. Он умер на 91 году жизни, оставив значительный след в мировой истории.
Из чего состояла империя Армани?
Общеизвестно, что в империю Армани входил ряд брендов. Речь идет, в частности, о Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Однако значительные средства получал дизайнер не только, благодаря моде. Весомую прибыль Армани приносили:
- сеть роскошных отелей;
- эксклюзивные рестораны;
- шоколадный бизнес;
- реализация товаров для дома и красоты;
- флористическое подразделение бренда – Armani/Fiori.
Обратите внимание! Последняя оценка Forbes в мае 2025 года показала, что состояние Джорджо Армани достигло 12,1 миллиарда долларов.
Кто получит бизнес Армани в наследство?
Джорджо Армани имел свой взгляд на распределение наследства. В последнем своем интервью дизайнер сказал, что преемственность должна быть органична.
Мои планы относительно преемственности заключаются в постепенном переходе обязанностей, которые я всегда выполнял, к самым близким людям. Я хотел бы, чтобы преемственность была органичной, а не моментом разрыва.
В 2016 году бизнесмен основал Фонд Джорджо Армани, которому перейдет доля модной империи. Остальное получат члены семьи.
Сейчас в Армани уже работает много родственников дизайнера, в частности, его племянницы – Роберта и Сильвана, а также Андреа Камеран – племянник, ставший членом совета директоров.
Интересно! Члены семьи Армани не имеют право продавать третьим лицам унаследованные доли.
Что известно об Армани?
Армани умер дома. Это произошло после его госпитализации, состоявшейся ранее. Дизайнер до последнего работал и даже присутствовал на репетиции показов при помощи Facetime.
Дизайнер владел значительным количеством элитной недвижимости. Она находилась не только в Италии, а и, в частности, на Карибах.
Армани был связан со спортом. В частности, его бренд шил форму для сборных Италии.