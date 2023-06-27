ЄЦБ звернувся із важливим закликом до банків з країн ЄС: усе через Росію

Європейський центральний банк звернувся із важливим закликом до кредиторів з країн Євросоюзу. Це стосується їхньої роботи у Росії.

Європейський центральний банк (далі ЄЦБ) закликав кредиторів з різних країн ЄС пришвидшити процес виходу з російського ринку або скорочення свого бізнесу у цій країні.

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ЄЦБ звернувся до банків у Європі

Відповідну заяву зробив глава наглядової ради Європейського центрального банку Андреа Енріа у листі до членів Європейського парламенту. Зокрема, він виділив, що її турбує "невтішно повільний прогрес банків щодо зниження ризиків, які мають відношення до їхньої поточної діяльності у Росії".

Енріа наголосив, що ЄЦБ просить кредиторів з різних країн Євросоюзу пришвидшити стратегії скорочення та виходу з російського ринку, а також ухвалити конкретні дорожні карти для цього процесу.

Експерт додав, що всі фінансові установи, які працюють під егідою ЄЦБ, уже скоротили власні кредитні портфелі у Росії на 37% у 2022 році. Ба більше, наприкінці минулого року цей процес пришвидшився.

Один із найбільш ризикових кредиторів

Згідно з даними Bloomberg, станом на перший квартал 2023 року капітали кредиторів з країн ЄС зберігали у Росії оцінюють уєвро. Ці кошти знаходяться у зоні ризику. Якщо порівнювати з цим показником наприкінці лютого 2022 року, то ця сума зменшилася майже на

Банком, який найбільше знаходиться у зоні ризики, називають Raiffeisen Bank International з Австрії. Нагадаємо, що за 2022 рік цей кредитор отримав понад 50% свого прибутку саме у Росії. Проте ці кошти головний офіс був змушений залишити на рахунках "дочки" у зв'язку з санкціями проти офіційної Москви.

У березні Україна визнала Raiffeisen Bank міжнародним спонсором війни. Вже у травні 2023 року австрійський кредитор заявив, що почав активніше вивчати варіанти виходу з російського ринку.