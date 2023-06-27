Европейский центральный банк (далее ЕЦБ) призвал кредиторов из разных стран ЕС ускорить процесс выхода с российского рынка или сокращение своего бизнеса в этой стране.
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ЕЦБ обратился к банкам в Европе
Соответствующее заявление сделал глава наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа в письме членам Европейского парламента. В частности, он выделил, что ее беспокоит "неутешительно медленный прогресс банков по снижению рисков, относящихся к их текущей деятельности в России".
Энриа подчеркнул, что ЕЦБ просит кредиторов из разных стран Евросоюза ускорить стратегию сокращения и выхода с российского рынка, а также принять конкретные дорожные карты для этого процесса.
Эксперт добавил, что все финансовые учреждения, работающие под эгидой ЕЦБ, уже сократили свои кредитные портфели в России на 37% в 2022 году. Более того, в конце прошлого года этот процесс ускорился.
Один из самых рисковых кредиторов
Банком, наиболее находящимся в зоне риска, называют Raiffeisen Bank International из Австрии. Напомним, что за 2022 год этот кредитор получил более 50% своей прибыли как раз в России. Однако эти средства головной офис вынужден был оставить на счетах "дочки" в связи с санкциями против официальной Москвы.
В марте Украина признала Raiffeisen Bank международным спонсором войны. Уже в мае 2023 года австрийский кредитор заявил, что начал активнее учить варианты выхода с русского рынка.