Европейский центральный банк (далее ЕЦБ) призвал кредиторов из разных стран ЕС ускорить процесс выхода с российского рынка или сокращение своего бизнеса в этой стране.

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ЕЦБ обратился к банкам в Европе

Соответствующее заявление сделал глава наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа в письме членам Европейского парламента. В частности, он выделил, что ее беспокоит "неутешительно медленный прогресс банков по снижению рисков, относящихся к их текущей деятельности в России".

Энриа подчеркнул, что ЕЦБ просит кредиторов из разных стран Евросоюза ускорить стратегию сокращения и выхода с российского рынка, а также принять конкретные дорожные карты для этого процесса.

Эксперт добавил, что все финансовые учреждения, работающие под эгидой ЕЦБ, уже сократили свои кредитные портфели в России на 37% в 2022 году. Более того, в конце прошлого года этот процесс ускорился.

Важно! Согласно данным Bloomberg, по состоянию на первый квартал 2023 года капиталы кредиторов из стран ЕС хранили в России. 45 миллиардов евро. Эти средства находятся в зоне риска. Если сравнивать с этим показателем в конце февраля 2022 года, то эта сумма уменьшилась почти на 50%.

Один из самых рисковых кредиторов

Банком, наиболее находящимся в зоне риска, называют Raiffeisen Bank International из Австрии. Напомним, что за 2022 год этот кредитор получил более 50% своей прибыли как раз в России. Однако эти средства головной офис вынужден был оставить на счетах "дочки" в связи с санкциями против официальной Москвы.

В марте Украина признала Raiffeisen Bank международным спонсором войны. Уже в мае 2023 года австрийский кредитор заявил, что начал активнее учить варианты выхода с русского рынка.