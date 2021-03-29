Біткойн зросте до 400 тисяч доларів: новий прогноз від стратега Bloomberg на 2021 рік

Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун переконаний, що ціна біткойна може вирости в 7 разів. Він порівняв ситуацію з 2013 та 2017 роками.

Інвестори можуть почати розглядати біткойн, як захисний актив для зниження фінансових ризиків. За підрахунками Майка Макглоуна, перша криптовалюта подорожчає до 400 тисяч доларів.

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"Біткойн на шляху перетворення в глобальний цифровий резервний актив. Стрибок розвитку у 2021 році, на наш погляд, може перетворити біткойн в актив без ризиків", – зазначив Майк Макглоун.

Що відбувається з біткойном в останні місяці

Справжнє ралі на ринку криптовалют почалося вкінці січня – на початку лютого 2021 року. Тоді вартість біткойна росла 4 тижні поспіль.

За останні 3 місяці цифрова валюта подорожчала майже вдвічі. Якщо у січні вона коштувала 32 тисячі доларів, то в середині березня – понад 60 тисяч доларів.

Яка ціна біткойна станом на 15:42 29 березня

Coindesk – 57 993 долар.

Binance – 57 996 долар.

CoinMarketCap – 58 155 доларів.