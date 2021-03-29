Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун убежден, что цена биткоина может вырасти в 7 раз. Он сравнил ситуацию с 2013 и 2017 годами.

Инвесторы могут начать рассматривать биткоин, как защитный актив для снижения финансовых рисков. По подсчетам Майка Макглоун, первая криптовалюта подорожает до тысяч долларов.

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"Биткоин на пути превращения в глобальный цифровой резервный актив. Прыжок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в актив без риска", – отметил Майк Макглоун.

#Bitcoin in Transition to Risk-Off Reserve Asset: BI Commodity -- Well on its way to becoming a global digital reserve asset, a maturation leap in 2021 may be transitioning Bitcoin toward a risk-off asset, in our view. pic.twitter.com/Ycr1LSqEAJ — Mike McGlone (@mikemcglone11) March 26, 2021

Что происходит с биткоином в последние месяцы

Настоящее ралли на рынке криптовалют началось в конце января – в начале февраля 2021 года. Тогда стоимость биткоина росла 4 недели подряд.

За последние 3 месяца цифровая валюта подорожала почти вдвое. Если в январе она стоила 32 тысяч долларов, то в середине марта – более 60 тысяч долларов.

Какая цена биткоина по состоянию на 15:42 29 марта

Coindesk – 57 993 долларов.

Binance – 57 996 долларов.

CoinMarketCap – 58 155 долларов.