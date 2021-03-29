Биткоин вырастет до 400 тысяч долларов: новый прогноз от стратега Bloomberg на 2021 год
Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун убежден, что цена биткоина может вырасти в 7 раз. Он сравнил ситуацию с 2013 и 2017 годами.
Источник:твиттер Майка Макглоуна
Инвесторы могут начать рассматривать биткоин, как защитный актив для снижения финансовых рисков. По подсчетам Майка Макглоун, первая криптовалюта подорожает до тысяч долларов.
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"Биткоин на пути превращения в глобальный цифровой резервный актив. Прыжок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в актив без риска", – отметил Майк Макглоун.
Что происходит с биткоином в последние месяцы
Настоящее ралли на рынке криптовалют началось в конце января – в начале февраля 2021 года. Тогда стоимость биткоина росла 4 недели подряд.
За последние 3 месяца цифровая валюта подорожала почти вдвое. Если в январе она стоила 32 тысяч долларов, то в середине марта – более 60 тысяч долларов.
Какая цена биткоина по состоянию на 15:42 29 марта
- Coindesk – 57 993 долларов.
- Binance – 57 996 долларов.
- CoinMarketCap – 58 155 долларов.
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