Біткойн уже вдруге за тиждень зафіксував зростання вище важливої психологічної позначки. Йдеться про курс на рівні 30 тисяч доларів за монету, за даними Bloomberg,

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Чому ціна на біткойн зростає

Загалом ринок криптовалют і біткойн, відповідно, суттєво оживилися після рішення Комісії із цінних паперів та бірж США відмовитися від судового позиву проти компанії Ripple та її керівництва. Крім того, деякі інвестори припускають, що регулятор ухвалить позитивне рішення щодо схвалення біржовий інвестиційний фонд на основі біткойна.

На цьому фоні, біткойн подорожчав на 5,2% до 30 223 доларів за монету на ранкових торгах у Нью-Йорку. Востаннє ця цифрова монета торгувалася на такому рівні у серпні. Також позитивну динаміку другий день поспіль фіксує токен XRP, який пов'язаний з Ripple Labs. Наразі зростання оцінюють у 2,7%.

До теми! На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 29 512 доларів за монету. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 575,73 мільярда доларів, за даними CoinMarketCap.

Також потрібно враховувати, що частка біткойна на ринку становить понад 50%. Завдяки цьому фактору подорожчання цієї криптовалюти підштовхнуло до зростання й інших монет та токенів. Для прикладу, Ethereum – друга за популярністю криптовалюта у світі – подорожчав на 3,2%, Solana (SOL) та Polygon (MATIC) виросли в ціні на 7,8% та 4,4% відповідно.

Нагадаємо, що експерти інвестиційного фонду Pantera Capital вважають, що з 2024 року до 2028 року курс біткойна може суттєво зрости через халфінг. Експерти очікують, що вартість біткойна на початку цього процесу сягне 35,4 тисячі доларів за монету, а після – наблизиться до 148 тисяч доларів за монету.