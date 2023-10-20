Биткойн уже второй раз за неделю зафиксировал рост выше важной психологической отметки. Речь идет о курсе на уровне 30 тысяч долларов за монету, по данным Bloomberg,
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Почему цена на биткойн растет
В общем, рынок криптовалют и биткойн, соответственно, существенно оживились после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США отказаться от судебного иска против компании Ripple и ее руководства. Кроме того, некоторые инвесторы предполагают, что регулятор примет положительное решение по одобрению биржевой инвестиционный фонд на основе биткойна.
На этом фоне, биткойн подорожал на 5,2% до 30 223 долларов за монету на утренних торгах в Нью-Йорке Последний раз эта цифровая монета торговалась на таком уровне в августе. Также положительную динамику второй день подряд фиксирует токен XRP, связанный с Ripple Labs. Сейчас рост оценивают в 2,7%.
Также нужно учитывать, что доля биткойно на рынке составляет более 50%. Благодаря этому фактору подорожание этой криптовалюты подтолкнуло к росту и других монет и токенов. Например, Ethereum – вторая по популярности криптовалюта в мире – подорожал на 3,2%, Solana (SOL) и Polygon (MATIC) выросли в цене на 7,8% и 4,4% в соответствии.
Напомним, что эксперты инвестиционного фонда Pantera Capital считают, что с 2024 до 2028 года курс биткойна может существенно возрасти через халфинг. Эксперты ожидают, что стоимость биткойна в начале этого процесса достигнет 35,4 тысячи долларов за монету, а после – приблизится к 148 тысячам долларов за монету.