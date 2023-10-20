Биткойн уже второй раз за неделю зафиксировал рост выше важной психологической отметки. Речь идет о курсе на уровне 30 тысяч долларов за монету, по данным Bloomberg,

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Почему цена на биткойн растет

В общем, рынок криптовалют и биткойн, соответственно, существенно оживились после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США отказаться от судебного иска против компании Ripple и ее руководства. Кроме того, некоторые инвесторы предполагают, что регулятор примет положительное решение по одобрению биржевой инвестиционный фонд на основе биткойна.

На этом фоне, биткойн подорожал на 5,2% до 30 223 долларов за монету на утренних торгах в Нью-Йорке Последний раз эта цифровая монета торговалась на таком уровне в августе. Также положительную динамику второй день подряд фиксирует токен XRP, связанный с Ripple Labs. Сейчас рост оценивают в 2,7%.

К теме! На момент создания этого материала, курс биткойна колеблется на уровне 29 512 долларов за монету. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 575,73 миллиарда долларов, по данным CoinMarketCap.

Также нужно учитывать, что доля биткойно на рынке составляет более 50%. Благодаря этому фактору подорожание этой криптовалюты подтолкнуло к росту и других монет и токенов. Например, Ethereum – вторая по популярности криптовалюта в мире – подорожал на 3,2%, Solana (SOL) и Polygon (MATIC) выросли в цене на 7,8% и 4,4% в соответствии.

Напомним, что эксперты инвестиционного фонда Pantera Capital считают, что с 2024 до 2028 года курс биткойна может существенно возрасти через халфинг. Эксперты ожидают, что стоимость биткойна в начале этого процесса достигнет 35,4 тысячи долларов за монету, а после – приблизится к 148 тысячам долларов за монету.