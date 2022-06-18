Рекордний обвал криптовалюти

Про це свідчать дані торгів майданчика Coindesk. Так, до 10:10 за Києвом вартість криптовалюти досягла 19,42 тисячі доларів.

Увага Обвал ринку криптовалют: чи замінить цифрові монети NFT та що це означає для інвесторів

На цьому падіння курсу не зупинилося. Вже до 10:13 години вартість біткойн склала 19,39 тисячі доларів, ще за кілька годин курс сягнув позначки – 18,80.

Біткойн обвалився нижче 19 тисяч доларів / Скриншот Coindesk, 24 канал

Зауважимо, що 13 червня біткойн торгувався на найнижчому рівні за останні 18 місяців – 25 тисяч доларів. Уже 15 червня його вартість коливалася на рівні 20 586 доларів за штуку. Тоді як, ринкова капіталізація криптовалюти становить 392,52 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk.

Чому біткоїн обвалився

Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями Федеральної резервної системи США підняти ставку. Ринок криптовалют, як і на ринок акцій страждають від турбулентності на фоні побоювань щодо затяжної інфляції.

Для стримування перманентного зростання цін центральний банк має підняти процентну ставку. На фоні цього виникає ще більше невпевненості щодо подальшої динаміки ринків.

Це призвело до зростання песимізму, а інвестори вирішили триматися якомога далі від ризикових активів, в тому числі криптовалют, вважає представник блокчейн-компанії EarthID, пише Outlook.

Цікаво! Максимально біткойн коштував 68 990 доларів за штуку. Цей максимум зафіксували у листопаді 2021 року.

Зверніть увагу – Нацбанк скасовує обмеження щодо продажу валют, як це вплине на українців: дивіться відео