Рекордный обвал криптовалюты

Об этом свидетельствуют данные торгов площадки Coindesk. Так, к 10:10 по Киеву стоимость криптовалюты достигла 19,42 тысячи долларов.

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На этом падение курса не остановилось. Уже к 10:13 часов стоимость биткойна составила 19,39 тысячи долларов, еще через несколько часов курс достиг отметки – 18,80.

Биткойн обвалился ниже 19 тысяч долларов / Скриншот Coindesk, 24 канал

Заметим, что 13 июня биткойн торговался на самом низком уровне за последние 18 месяцев – 25 тысяч долларов. Уже 15 июня его стоимость колебалась на уровне 20586 долларов за штуку. В то время как рыночная капитализация криптовалюты составляет 392,52 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk .

Почему биткоин обрушился

Эксперты объясняют падение рекордными показателями инфляции и последними решениями Федеральной резервной системы США поднять ставку. Рынок криптовалют, как и рынок акций страдают от турбулентности на фоне опасений относительно затяжной инфляции.

Для сдерживания перманентного роста цен центральный банк должен поднять процентную ставку. На фоне этого возникает еще больше неуверенности в дальнейшей динамике рынков. Это привело к росту пессимизма, а инвесторы решили держаться подальше от рисковых активов, в том числе криптовалют, считает представитель блокчейн-компании EarthID, пишет Outlook .

Добавим, что максимально биткойн стоил 68990 долларов за штуку. Этот максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года.

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