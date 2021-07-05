Решта опитаних налаштовані оптимістично:

25% прогнозують, що ціна зросте і складе 45 тисяч доларів .

. ще 25% очікують, що біткойн наприкінці року затримається на рівні 55 тисяч доларів .

. 6% сподіваються, що біткойну вдасться повернутися до власних вершин, досягнувши 60 тисяч доларів. Нагадаємо, що у квітні цього року біткойн досягнув історичного максимуму – близько 65 тисяч доларів.

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Довіра інвесторів

Нещодавнє піке біткойна до 29 тисяч доларів похитнуло довіру інвесторів. Однак досвідчені трейдери очікують, що ціна біткойна зараз на дні і слід очікувати її росту.

Сприятимуть росту короля криптовалют і ослаблення фіатних валют світу (таких, які випускаються центробанками).

Вартість біткойну

Станом на 5 липня 12:52 вартість біткойна 34 295 доларів, за даними CoinMarketCap. За останню добу криптовалюта впала на 1,5%.

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