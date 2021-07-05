Остальные опрошенные настроены оптимистично:

25% прогнозируют, что цена возрастет и составит 45 тысяч долларов .

еще 25% ожидают, что биткоин в конце года задержится на уровне 55 тысяч долларов .

6% надеются, что биткоину удастся вернуться к своим вершинам, достигнув 60 тысяч долларов . Напомним, что в апреле этого года биткоин достиг исторического максимума – около 65 тысяч долларов.

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Доверие инвесторов

Недавнее пике биткоина до 29 тысяч долларов поколебало доверие инвесторов. Однако опытные трейдеры ожидают, что цена биткоина сейчас на дне и следует ожидать ее роста.

Способствовать росту короля криптовалют будет и ослабление фиатних валют мира (таких, которые выпускаются центробанками).

Стоимость биткоина

По состоянию на 5 июля 12:52 стоимость биткоина 34295 долларов, по данным CoinMarketCap . За последние сутки криптовалюта упала на 1,5%.