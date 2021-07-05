Остальные опрошенные настроены оптимистично:
- 25% прогнозируют, что цена возрастет и составит 45 тысяч долларов.
- еще 25% ожидают, что биткоин в конце года задержится на уровне 55 тысяч долларов.
- 6% надеются, что биткоину удастся вернуться к своим вершинам, достигнув 60 тысяч долларов. Напомним, что в апреле этого года биткоин достиг исторического максимума – около 65 тысяч долларов.
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Доверие инвесторов
Недавнее пике биткоина до 29 тысяч долларов поколебало доверие инвесторов. Однако опытные трейдеры ожидают, что цена биткоина сейчас на дне и следует ожидать ее роста.
Способствовать росту короля криптовалют будет и ослабление фиатних валют мира (таких, которые выпускаются центробанками).
Стоимость биткоина
По состоянию на 5 июля 12:52 стоимость биткоина 34295 долларов, по данным CoinMarketCap. За последние сутки криптовалюта упала на 1,5%.