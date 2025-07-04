Чому перенесли зустріч ОПЕК+

За словами обізнаних джерел, відеоконференцію перенесли на день раніше. Це відбулось через складнощі з розкладом учасників, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Саудівська Аравія та її союзники розглядають як базовий сценарій підвищення видобутку на 411 тисяч барелів на добу в серпні. Таким чином вони прагнуть компенсувати втрачені частки ринку.

Чому ОПЕК+ хоче підвищити видобуток нафти

В останні місяці Організація країн-експортерів нафти викликала хвилювання на ринках, прискоривши повернення призупинених обсягів видобутку. Це відбулось попри зниження попиту і ризики надлишку.

Важливо! Вісім провідних учасників ОПЕК+ вже домовилися про відновлення видобутку на рівні 411 тисяч барелів на добу в травні, червні та липні — це втричі більше від початково узгоджених обсягів.

Чиновники заявили, що Ер-Ріяд прагне якомога швидше відновити видуботок, щоб повернути частку ринку, втрачену на користь американських виробників сланцевої нафти та інших конкурентів.

Примітно! Нове збільшення видобутку ОПЕК+ може посилити проблему надлишку. В останні місяці світові запаси нафти зростають приблизно на 1 мільйон барелів на добу.