Біткойн летить вниз: крипта знову падає після відновлення

Біткойн впав під час торгів в Азії. Разом з цим, інші ризикові активи зростають. Цьому сприяє рішення ФРС знизити ключову ставку на 25 базисних пунктів, прийняте вчора.

Що відбувається з ціною біткойна зараз?

Біткойн впав на 3,2%. Ненадовго ця крипта була нижче 90 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Для порівняння, ще днем раніше максимум був значно більший. Він складав – 94 490 доларів.

Біткойн ослаблений після тижневого розпродажу, який розпочався на початку жовтня з великої ліквідації, в результаті якої було знищено близько 19 мільярдів доларів ставок з використанням кредитного плеча,

– наголошує видання.

Теперішні тенденції свідчать про те, що ця крипта лише падатиме. Нагадаємо, раніше біткойн сягав мінімального рівня – 80 537 доларів. Проте згодом ця монета подорожчала і відновилась. Зараз аналітики очікують, що біткойн може впасти ще сильніше.

Зокрема, керівник торгівлі деривативами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у FalconX Шон Макналті прогнозує, що ціна цієї монети знижуватиметься так:

імовірно, спочатку вона сягне – 88 000 доларів;

а от далі відбудеться падіння до 85 000 доларів, ця позначка стане критичною.

Зверніть увагу! Тенденції на ринку наразі показують, що попит відчутно перевантажується структурними продажами.

Яка ціна біткойна зараз?

На момент написання статті, біткойн дещо відновився. Його ціна зараз – 90 440 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки коштує 1 біткойн сьогодні / скриншот investing.com

Як змінювалась ціна біткойна?