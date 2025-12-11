Биткойн летит вниз: крипта снова падает после восстановления

Биткойн упал во время торгов в Азии. Вместе с этим, другие рисковые активы растут. Этому способствует решение ФРС снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, принятое вчера.

Что происходит с ценой биткойна сейчас?

Биткойн упал на 3,2%. Ненадолго эта крипта была ниже 90 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Для сравнения, еще днем ранее максимум был значительно больше. Он составлял – 94 490 долларов.

Биткойн ослаблен после недельной распродажи, которая началась в начале октября с большой ликвидации, в результате которой было уничтожено около 19 миллиардов долларов ставок с использованием кредитного плеча,

– отмечает издание.

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что эта крипта будет только падать. Напомним, ранее биткойн достигал минимального уровня – 80 537 долларов. Однако впоследствии эта монета подорожала и восстановилась. Сейчас аналитики ожидают, что биткойн может упасть еще сильнее.

В частности, руководитель торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX Шон Макналти прогнозирует, что цена этой монеты будет снижаться так:

вероятно, сначала она достигнет – 88 000 долларов;

а вот дальше произойдет падение до 85 000 долларов, эта отметка станет критической.

Обратите внимание! Тенденции на рынке пока показывают, что спрос ощутимо перегружается структурными продажами.

Какая цена биткойна сейчас?

На момент написания статьи, биткойн несколько восстановился. Его цена сейчас – 90 440 долларов, сообщает investing.com.



Сколько стоит 1 биткойн сегодня / скриншот investing.com

Как менялась цена биткойна?