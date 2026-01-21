Біткойн дешевшає: скільки сьогодні коштує 1 монета

Вчора біткойн впав до найнижчого рівня за понад тиждень. На ціну цієї монети вплинули дії інвесторів. Зокрема те, що вони намагалися убезпечити себе від наслідків геополітичної напруженості.

Що відбувається зараз із вартістю біткойна?

20 січня біткойн впав нижче 90 000 доларів, вперше з 9 числі, повідомляє Bloomberg.

Вчора станом на 9:27 ранку в Сінгапурі біткойн знизився на 0,5%. Він сягнув – 88 894 доларів.

Фінансові ринки обвалилися після того, як президент Дональд Трамп поставив під загрозу післявоєнний порядок, стверджуючи про домінування США в Західній півкулі, та посіявши хаос у європейсько-американському альянсі, пообіцявши захопити Гренландію. Японські облігації стрімко падають через побоювання щодо фінансового стану країни,

– наголошує видання.

Таке падіння показує, що відбувався ширший відтік ризикових активів на традиційних макроринках. Варто зазначити і те, як при цьому подорожчали золото та срібло. Тобто, зараз на ринку інвестори надають перевагу саме безпечним активам.

Зауважимо, що сталося падіння й інших монет:

Ether впав на понад 7%;

Solana – 5,3%.

Цікаво! Акції компаній, які пов'язані з криптовалютами також зазнали падіння. Наприклад, Bitcoin accumulator Strategy Inc. впали на майже 8%.

Скільки коштує біткойн сьогодні?

Станом на сьогодні, біткойн дещо піднявся. 1 монета коштує – 89 527,90 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки коштує 1 BTC 21 січня 2026 року / Скриншот investing.com

Як змінювалась ціна на біткойн з початку 2026 року?

Станом на 2 січня, біткойн був нижче 90 000 доларів. Тоді він коливався близько рівня – 89 000 доларів за монету.

Уже 8 числа було зафіксоване зростання через дії трейдерів. Проте його оцінили як короткострокове. Тоді ціна біткойна перевищила рівень 90 000 доларів.

Важливо! У 2025 році біткойн сягав рівня – 126 000 доларів. Згодом ця монета різко впала до 110 000. Такому зниженню сприяла тодішня тарифна політика Трампа. Тенденція на зниження вартості цієї монети тривала і далі.