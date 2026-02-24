Монета стрімко втрачає вартість: як мита Трампа вплинули на ціну біткойна

Сьогодні біткойн продовжив падіння. Тенденції, які стали наслідком такої ситуації на ринку ,призвели до найстрімкішого місячного здешевшання цієї крипти.

Чому падає біткойн?

Такого падіння не було часів низки корпоративних крахів, які припали, зокрема, на червень 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році і що дає найбільший дохід

Як відбувалось зниження біткойна:

Спочатку під час торгів в Азії ця криптовалюта впала на 2,64%. Біткойн сягнув – 62 858 доларів.

Загалом за лютий ця крипта впала на понад 19%.

Зауважимо, що біткойн падає п'ятий місяць підряд. Це найдовша серія втрат, починаючи з 2018 року. Розпочав своє падіння біткойн ще у жовтні.

Зниження вартості цієї крипти відбувається у тому числі на фоні нових мит, які впровадив Трамп. Нагадаємо, наразі тарифи складають 15% для всіх кран.

Як написав у дослідницькій записці Тоні Сікамор, аналітик IG Australia, біткойн дедалі ближче до своєї 200-тижневої ковзної середньої в 58 503 доларів,

– йдеться у повідомленні.

Скільки зараз коштує біткойн?

На момент написання публікації, ціна одного біткойна фіксується на рівні – 63 199,50 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки сьогодні коштує 1 BTC / Скриншот сервісу investing.com

Як падала ціна на біткойн?