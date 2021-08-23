Біткойн перетнув важливу психологічну позначку: скільки тепер коштує цифрова монета

Після кількох непростих місяців цифрові валюти знову почали зростати в ціні. Винятком не стала й найвідоміша цифрова монета у світі – біткойн. На цих вихідних криптовалюта перетнула нову психологічну позначку, подорожчавши до тримісячного максимуму.

У неділю, 22 серпня, вартість біткойна вперше за три місяці перетнула позначку у 50 тисяч доларів. У новий тиждень цифрова монета теж увійшла зі зростанням своєї вартості.

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Ціна біткойна злетіла до тримісячного максимуму

За даними CoinDesk, зараз кожна цифрова монета коштує 50 225 доларів. Ринкова капіталізація віртуальної валюти становить 943 мільярди доларів. Попри значне подорожчання біткойна після обвалу нижче 31 тисячі доларів, цифрова монета все ще не досягнула свого історичного максимуму – майже 65 тисяч доларів.

Біткойн перетнув позначку у 50 тисяч доларів / Інфографіка CoinDesk

Що сприяє зміцненню біткойна

Вартість біткойна почала невпинно зростати в середині липня, а протягом останніх кількох днів сталося кілька подій, які позитивно вплинули на криптопростір. Зокрема, криптобіржа Coinbase повідомила, що інвестує у віртуальні гроші 500 мільйонів доларів. Крім того, компанія PayPal повідомила, що запустить власний сервіс, за допомогою якого її клієнти зможуть мати доступ до криптовалют у Великій Британії. Людям будуть доступні наступні послуги, пов'язані з цифровими грошима:

придбання,

зберігання,

продаж.

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Очільник відділу розвитку бізнесу криптовалютної біржи Luno Віджай Айяр заявив, що потужні інвестори активно купували біткойн з 50% знижкою, тобто, коли він коштував 29 – 30 тисяч доларів за монету. Експерт також додав, що біткойн має потенціал досягнути нового історичного максимуму.