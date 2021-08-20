Зазначимо, що Марк Цукерберг та Джек Дорсі хочуть втілити в життя різні цілі. На цьому шляху їх об'єднують лише криптовалюти та амбіції.

Варте уваги Орієнтир для інвесторів та ринків: як отримати дохід від корекції індексу Nasdaq

Співзасновник Ethereum про плани Джека Дорсі

Компанія Джека Дорсі Square, яка надає фінансові послуги, цього літа заявила про запуск децентралізованої фінансової платформи, за допомогою якої розробники зможуть створювати проєкти з біткойном. Дорсі раніше говорив, що біткойн має потенціал стати національною валютою Інтернету.

Віталік Бутерін зізнався, що ставиться до цього плану з певним скептицизмом. Все тому, що Ethereum уже має вбудований функціонал, який дозволяє напряму розміщати активи на основі цієї криптовалюти у смартконтракти або "сейфи". За словами творця Ethereum біткойн такої функції не має, тож Дорсі доведеться створити власну систему, яка буде виконувати ці правила. Він також вважає, що у такому випадку цифрові монети доведеться зберігати в гаманці, який буде контролювати або Дорсі, або хтось з учасників цієї мережі.

Це схоже. Але врешті-решт це буде щось із набагато слабшою моделлю довіри,

– заявив Бутерін.

Бутерін про плани Цукерберга

Марк Цукерберг хоче перетворити Facebook у метасвіт. У цьому контексті йдеться про віртуальний світ в Інтернеті, де буде можливість взаємодіяти з цифровими активами або реальними об'єктами завдяки аватарам. Віталік Бутерін вважає, що засновник соціальної мережі намагається передбачити наступну фазу розвитку всесвітньо павутини перед тим, як Facebook залишиться позаду, як одна з "компаній минулого покоління, старого світу".

Творець другої за популярністю криптовалюти світу наголосив, що Facebook, який підтримує криптопроєкт Diem, має серйозні проблеми з довірою. Тож, компанії буде дуже складно досягти успіху та переконати, тих, хто має сумніви.

До теми Фурор на крипторинку: радник Ілона Маска та співзасновник Ethereum об'єдналися заради Dogecoin

Бутерін розповів про Ethereum та плани очільників Facebook і Twitter: дивіться відео

Що Віталік Бутерін сказав про майбутнє біткойна та Ethereum

Всесвітньо відомий програміст заявив, що біткойну навряд чи вдасться повністю замінити долар. На його думку, перевагою нацвалюти США є цінова стабільність, яку вона забезпечує у світі. Проте, Бутерін думає, що ця криптовалюта має потенціал грати важливу роль у світ на рівні з класичними грошима. Щодо Ethereum, то він має великі плани з розвитку криптовалюти. Бутерін оптимістично дивиться у майбутнє, та сподівається, що через 5 – 10 років цією мережею керуватиме метавсесвіт. Чоловік також зазначив, що Ethereum може бути і загрозою, і можливістю для таких техгігантів, як Facebook та Twitter.

Актуальна вартість криптовалют за даними CoinDesk: