Біткойн обвалився: скільки коштує криптовалюта

Стрімке падіння біткойна триває вже тиждень. У четвер, 12 травня, перша криптовалюта світу опустилася до менш як 27 тисяч доларів.

Лише за день біткойн втратив майже 14% у ціні. А з початку року він обвалився на 40%. Востаннє біткойн так коштував ще у 2020 році, за даними Finance!Yahoo, передає 24 канал.

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Ціна біткойна 12 травня впала до 26 782 доларів. Зараз торгується трохи вище як 27 тисяч доларів.

Чому падає біткойн

Криптовалюти впали разом з акціями після того, як Бюро статистики праці США повідомило, що споживчі ціни за квітень підскочили на 8,3%. Економісти не очікували такого стрибка в цінах.

Це налякало інвесторів, змусивши їх відмовитися від ризикованих активів, включаючи криптовалюту. Криптовалюти як і раніше сильно корелюють з фондовим індексом S&P 500, а нещодавно і з Nasdaq Composite.

Ринок криптовалют уже деякий час перебуває під тиском. ФРС продовжує збільшувати ставку, тому акції продовжують падати, а криптовалюти падають разом із ними. Загалом, це викликає великий страх на ринку,

– сказав Майкл Рінко, венчурний партнер AscendEx в коментарі CNBC.

Найбільше біткойн обвалився за останній тиждень. Адже ще минулого тижня він досяг 40 тисяч доларів.

Вартість інших криптовалют