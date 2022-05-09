Масштабная распродажа акций в США на прошлой неделе вызвала сметение на рынке криптовалют. Это привело к падению стоимости цифровых монет примерно на 10%. Биткоин тоже продолжает падать в цене.

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Новый обвал биткоина

В результате биткоин упал в цене до 32 650 долларов за монету. Это самая низкая цена самой известной криптовалюты в мире с июля 2021 года. С начала 2022 года цифровая монета торговалась в узком диапазоне, пытаясь восстановить свои ценовые максимумы, которые были зафиксированы в конце прошлого года.

Напомним, максимально стоимость криптовалюты поднималась до 68,990 долларов за монету. Рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года. То есть на 9 мая виртуальная монета потеряла более 50% от своей пиковой цены.

К теме! К моменту создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 30 995 долларов за монету. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 587,1 миллиарда долларов, согласно CoinDesk.

Обесценение криптовалют произошло после того, как индекс Dow Jones Industrial Average потерял 5 мая свыше 1000 пунктов, а Nasdaq упал на 5%. Это худшие однодневные обвалы с 2020 года. Индексы Dow и Nasdaq повторно упали в пятницу. В то же время Федеральная резервная система США подняла базовую процентную ставку на 0,5% в ответ на инфляционное давление.

Что касается стоимости других цифровых монет, то ситуация следующая (данные CoinDesk ):

Ethereum – 2 259 долларов за монету;

за монету; Dogecoin – 0,106273 доллара за монету;

за монету; Solana – 64,35 доллара за монету.

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