Біткойн на шляху до нового історичного рекорду: коли й за яких умов це реально

Аналітик з британського фінансового конгломерату Standard Chartered поділився новим прогнозом для цифрової монети, яка є флагманом ринку криптовалют. Йдеться про біткойн.

Джефф Кендрік з Standard Chartered заявив, що біткойн має додатковий потенціал для зміцнення позицій на ринку. Ба більше, аналітик навіть заявив, що його попередній прогноз, згідно з яким цифрова монета могла подорожчати до 100 тисяч доларів, був надто консервативний.

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Біткойн може перетнути позначку у 100 тисяч доларів

На думку експерта, вартість біткойна може зрости в ціні до 120 тисяч доларів за монету до кінця 2024 року. Одна з ключових підстав для такого прогнозу – зміна позиції майнерів. Це означає, що біткойн може подорожчати на 300% від поточного цінового рівня. До кінця цього 2023 року Кендрік очікує, що вартість цифрової монети підскочить на 67% до 50 тисяч доларів за монету.

За словами аналітиків, його більш позитивний прогноз пов`язаний зі зростанням прибутковості майнінгу. Це свідчить, що майнери надалі можуть продавати менше цифрових монет, зберігаючи рівень своїх заробітків. Кендрік додав, що за такого сценарію пропозиція біткойна на ринку зменшується, а ціна буде зростати.

Що таке майнінг Це процес видобування криптовалюти з використанням спеціального обладнання, в основі якого полягає створення нових структурних одиниць для забезпечення функціонування криптовалютних платформ.

Рентабельність майнінгу зростає завдяки двом факторам:

Великі майнери, такі як Riot та Core Scientific , зуміли зменшити корпоративні витрати;

, зуміли зменшити корпоративні витрати; Зниження цін на енергоносії.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 30 384 долари за штуку. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 590,40 мільярда доларів. Історичний максимум біткойн зафіксував у листопаді 2021 року з ціною у майже 69 тисяч доларів за монету, пише CoinDesk.

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