Йдеться про компанію Multichain, яка створила додаток для трансферу криптоактивів між різними блокчейнами. У твіттері вони повідомили про виявлення підозрілого переводу коштів та початку розслідування.

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Підозріла транзакція у компанії, де зник гендиректор

У Multichain заявили, що понад 120 мільйонів доларів перемістили на невідому адресу через кілька тижнів після того, як стало відомо про зникнення очільника компанії. Клієнтам рекомендують призупинити використання цієї платформи.

Команда не впевнена, що сталося та наразі проводить розслідування,

– йдеться у заяві.

Експерти з MetaSleuth повідомили, що токени з рахунків Multichain розділили між 6 різними адресами. Тоді як у CoinTelegraph додали, що після появи цієї новини в інформаційному просторі декілька користувачів у твіттер повідомили, що існує можливість зламу платформи Multichain.

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