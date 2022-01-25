Біткойн може впасти до 20 тисяч доларів: яку тактику обрав автор бестселера Роберт Кійосакі

Останні кілька тижнів стали випробуванням для ринку криптовалют. Всесвітньо відомий автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що біткойн може суттєво подешевшати.

На думку письменника, найвідоміша криптовалюта світу може подешевшати до 20 тисяч доларів за монету. Нагадаємо, що у 2021 році цифрова валюта оновила свій історичний максимум, злетівши майже до 69 тисяч доларів за штуку.

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Біткойн може обвалитися до 20 тисяч доларів

Роберт Кійосакі переконаний, що цю ситуацію можна використати на свою користь, купуючи криптовалюту. Він додав, що сам почав купувати монету-лідера на ринку криптовалют, коли ціна біткойна коливалася на рівні 6 та 9 тисяч доларів

Потенційний обвал біткойна Кійосакі вважає "прекрасною новиною". Він заявив, що придбає більше віртуальних монет "якщо і коли біткойн випробує 20 тисяч доларів". Актуальна вартість криптовалюти на момент створення цього матеріалу коливається на рівні 36 557 доларів за монету, ринкова капіталізація становить 692,35 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Минулий тиждень закінчився для ринку криптовалют на падінні . Біткойн обвалився до 5-місячного мінімуму. Впали в ціні й інші цифрові монети. Однією з причин називали те, що фінансові ринки охопила хвиля неприязні ризику. Водночас була версія, що знецінення біткойна сталося через перерву.

Біткойн може обвалитися до 20 тисяч доларів / Фото Getty Images

Інші прогнози Роберта Кійосакі

Наприкінці минулого року письменник прогнозував масштабне падіння дорогоцінних металів, біткойна та ринку нерухомості. На його думку, цей сценарій може стати реальністю через, за його словами, "фальшиву інфляцію", якій сприяють Федеральна резервна система США та президент країни Джозеф Байден.

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Крім того, він очікував, що у жовтні 2021 року "на фондовий ринок чекає гігантський крах", хоча цього не сталося. Такий прогноз Кійосакі опублікував у твітер. Однієї з причин краху він назвав казначейські векселі та додав, що готівка найкраще підходить для отримання угод після падіння ринку. Письменник також написав, що не буде продавати золото, срібло та біткойн.