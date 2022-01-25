По мнению писателя, самая известная криптовалюта мира может подешеветь до 20 тысяч долларов за монету. Напомним, что в 2021 году цифровая валюта обновила свой исторический максимум, взлетев почти до 69 тысяч долларов за штуку.

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Биткоин может обвалиться до 20 тысяч долларов

Роберт Кийосаки убежден, что эту ситуацию можно использовать в свою пользу, покупая криптовалюту. Он добавил, что сам начал покупать монету-лидера на рынке криптовалют, когда цена биткоина колебалась на уровне 6 и 9 тысяч долларов.

Потенциальный обвал биткоина Кийосаки считает "прекрасной новостью". Он заявил, что приобретет больше виртуальных монет "если и когда биткоин испытает 20 тысяч долларов". Актуальная стоимость криптовалюты к моменту создания этого материала колеблется на уровне 36 557 долларов за монету, рыночная капитализация составляет 692,35 миллиарда долларов, информирует CoinDesk .

К теме! Прошлая неделя закончилась для рынка криптовалют на падении . Биткоин обрушился до 5-месячного минимума. Упали в цене и другие цифровые монеты. Одной из причин называли то, что финансовые рынки охватила волна неприязни к риску. В то же время была версия, что обесценивание биткоина произошло из-за перерыва.

Биткоин может обвалиться до 20 тысяч долларов / Фото Getty Images

Другие прогнозы Роберта Кийосаки

В конце прошлого года писатель прогнозировал масштабное падение драгоценных металлов, биткоина и рынка недвижимости. По его мнению, этот сценарий может стать реальностью из-за, по его словам, "фальшивой инфляции", которой способствуют Федеральная резервная система США и президент Джозеф Байден.

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