За останній рік цікавість до біткойна істотно впала. Завдяки цьому динаміка цифрової монети на ринку більш стабільна.

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Важливі зміни для б іткойна

Згідно з останнім звітом Bloomberg та компанії K33, індикатор, який вимірює волатильність цього активу за 30 днів, торгується майже на мінімальному рівні за 5 років. Об'єм торгів біткойном також знизився до найслабшого показника з листопада 2020 року.

Це свідчить, що біткойн стає більш стабільним активом навіть, якщо порівнювати його з еталонами. Зокрема, йдеться про індекси S&P 500 та Nasdaq Composite, а також – про золото.

Це не надто хороші новини для прихильників криптовалют. Річ у тому, що на ринку знову фіксують повернення апетиту до ризику, проте біткойн все ще коштує менш як 30 тисяч доларів. Тоді як його історичний максимум – майже 69 тисяч доларів за монету, який зафіксували у листопаді 2021 року.