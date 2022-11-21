Джек Дорсі є відомим прихильником біткойна – найвідомішої криптовалюти у світі на сьогодні. Він також робить ставку на технологію блокчейну та її потенціал.

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Засновник Twitter про ринок криптовалют

Американський мільярдер і серійний підприємець дав пораду мільйонам інвесторів, які цікавляться, чи варто їм вкладати кошти у криптовалюти, чи краще вивести свої гроші з цього сектора.

Ніхто нічого не знає,

– заявив Дорсі у твітері 17 листопада.

Джек Дорсі також порадив нікому не довіряти, ні прихильника криптовалют, ні мільярдерам. Найімовірніше, це був натяк на стрімкий крах однієї із найбільших криптобірж у світі – FTX, яку у лютому оцінювали у 32 мільярди доларів.

Тоді як Сем Бенкман-Фрід мав статус короля криптовалют та був обличчям сектору. Додамо, що на початку листопада повідомили, що всього за день він втратив 94% свого особистого капіталу, який до цього оцінювали у 16 мільярдів доларів.

Загалом, на момент створення цього матеріалу, капіталізація ринку криптовалют становить 795,13 мільярда доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Вартість найвідоміших цифрових монет коливається на таких рівнях, інформує CoinDesk: