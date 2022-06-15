Біткойн критично наблизився до ціни у 20 тисяч доларів: що відбувається на крипторинку

Ситуація на крипторинку продовжує погіршуватися. Ключові криптовалюти оновлюють чергові мінімуми. В тому числі біткойн. Скільки зараз коштують цифрові монети – читайте далі.

Вночі з 12 на 13 червня на ринку біткойн та Ethereum обвалилися в ціні на понад 12% та 16,5% відповідно. На фоні цього загальна капіталізація крипторинку становила ніж 1,02 трильйона доларів. Більше про динаміку вартості цифрових монет – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Новий обвал біткойна

Всього через кілька днів ціна біткойна знову суттєво обвалилася. На момент створення цього матеріалу вартість найвідомішої цифрової монети коливається на рівні 20 586 доларів за штуку. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 392,52 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk.

Додамо, що максимально біткойн коштував 68 990 доларів за штуку. Цей максимум зафіксували у листопаді 2021 року. Як змінювалася ціна цифрової монети останнім часом:

станом на 10 червня 2022 року біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів на фоні новини про прискорення рівня інфляції в США;

на фоні новини про прискорення рівня інфляції в США; до цього у середині травня криптовалюта різко подешевшала до найнижчого рівня з грудня 2020 року. Зокрема, 12 травня біткойн обвалився на 14%.

Що відбувається з іншими цифровими монетами

На сьогодні, 15 червня, друга за популярністю криптовалюта на ринку – Ethereum – коштує трохи більш як 1000 доларів за монету. Ринкова капіталізація віртуальної валюти зупинилася на рівні 125,99 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Максимально Ethereum коштував 4,865 долара за штуку. З початку року Ethereum втратив майже 71% своєї вартості. Для біткойна цей показник становить понад 55%.

Вартість інших цифрових монет:

Dogecoin – 0,051850 долара за штуку,

– за штуку, Cardano – 0,465491 долара за штуку;

– за штуку; Solana – 27,80 долара за штуку.

Загальна капіталізація крипторинку на момент створення цього матеріалу зупинилася на рівні 879,71 мільярда доларів, за даними CoinMarket.

Чому так відбувається

На думку експертів, з якими спілкувалися вкладники Outlook Money, вважають і ринок криптовалют, як і на ринок акцій страждають від турбулентності на фоні побоювань щодо затяжної інфляції. Зокрема, у США цей показник тримається на найвищому рівні за останні 40 років – 8,6%.

Для стримування перманентного зростання цін центральний банк має підняти процентну ставку. На фоні цього виникає ще більше невпевненості щодо подальшої динаміки ринків. Це призвело до зростання песимізму, а інвестори вирішили триматися якомога далі від ризикових активів, в тому числі криптовалют, вважає представник блокчейн-компанії EarthID, пише Outlook.

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