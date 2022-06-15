Биткоин критически приблизился к цене в 20 тысяч долларов: что происходит на крипторынке

Ситуация на крипторинке продолжает ухудшаться. Ключевые криптовалюты обновляют очередные минимумы. В том числе биткоин. Сколько сейчас стоят цифровые монеты – читайте дальше.

Ночью с 12 на 13 июня на рынке биткоин и Ethereum упали в цене более чем на 12% и 16,5% соответственно. На фоне этого общая капитализация крипторынка составляла более 1,02 триллиона долларов. Больше о динамике стоимости цифровых монет читайте в материале 24 канала.

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Новый обвал биткоина

Всего через несколько дней цена биткоина снова существенно обрушилась. На момент создания этого материала стоимость известнейшей цифровой монеты колеблется на уровне 20 586 долларов за штуку. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 392,52 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk.

Добавим, что максимально биткоин стоил 68 990 долларов за штуку. Этот максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года. Как изменялась цена цифровой монеты в последнее время:

по состоянию на 10 июня 2022 года биткоин обвалился ниже 30 тысяч долларов на фоне новости об ускорении уровня инфляции в США;

до этого в середине мая криптовалюта резко подешевела до самого низкого уровня с декабря 2020 года. В частности, 12 мая биткоин обрушился на 14%.

Что происходит с другими цифровыми монетами

Сегодня, 15 июня, вторая по популярности криптовалюта на рынке – Ethereum – стоит чуть больше 1 000 долларов за монету. Рыночная капитализация виртуальной валюты остановилась на уровне 125,99 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Максимально Ethereum стоил 4,865 доллара за штуку. С начала года Ethereum потерял почти 71% своей стоимости. Для биткоина этот показатель составляет свыше 55%.

Стоимость других цифровых монет:

Dogecoin – 0,051850 доллара за штуку,

– за штуку, Cardano – 0,465491 доллара за штуку;

– за штуку; Solana – 27,80 доллара за штуку.

Общая капитализация крипторынка на момент создания этого материала остановилась на уровне 879,71 миллиарда долларов, по данным CoinMarket.

Почему так происходит

По мнению экспертов, с которыми общались вкладчики Outlook Money, считают и рынок криптовалют, как и рынок акций страдают от турбулентности на фоне опасений относительно затяжной инфляции. В частности, в США этот показатель держится на самом высоком уровне за последние 40 лет – 8,6%.

Для сдерживания перманентного роста цен центральный банк должен поднять процентную ставку. На фоне этого возникает еще больше неуверенности в дальнейшей динамике рынков. Это привело к росту пессимизма, а инвесторы решили держаться подальше от рисковых активов, в том числе криптовалют, считает представитель блокчейн-компании EarthID, пишет Outlook.

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