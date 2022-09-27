Чому головні криптовалюти світу знову почали зростати в ціні

На ринку криптовалют продовжують фіксувати зміни. Скільки тепер коштують найвідоміші цифрові монети і які фактори впливу відіграли важливу роль – читайте далі.

З початку 2022 року ринок криптовалют пережив кілька масштабних обвалів. Хоча наприкінці минулого року і біткойн, і Ethereum досягли своїх історичних максимумів.

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Новий поворот на ринку криптовалют

Станом на вівторок, 27 вересня, вартість двох найвідоміших цифрових монет знову почала зростати. Зокрема, біткойн, який є визнаним флагманом ринку, знову злетів вище важливого психологічного рівня – 20 тисяч доларів. Актуальні дані щодо біткойна за день:

На момент створення цього матеріалу, ця криптовалюта торгується за ціною у 20 100 доларів за монету, згідно з даними CoinDesk;

за монету, згідно з даними CoinDesk; Максимально ціна криптовалюти за останні 24 години зростала до 20 373 доларів за монету;

за монету; Порівняно з торгами у другій половині понеділка біткойн зміцнив свої позиції більше ніж на 6%, згідно з The Wall Street Journal. За аналогічний період криптовалюта Ethereum виросла в ціні на понад 5%.

Друга за популярністю цифрова монета на ринку максимально за останні 24 години торгів зростала до майже 1400 доларів за штуку. Тоді як актуальна ціна Ethereum становить 1344 долари США, інформує CoinDesk.

Вартість криптовалют злетіла завдяки оптимізму на світових ринках акцій і облігацій. Загалом протягом кількох останніх тижнів цифрові монети зростали та падати разом із загальними настроями ринку.