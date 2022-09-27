Почему главные криптовалюты мира снова начали расти в цене

На рынке криптовалют продолжают фиксировать изменения. Сколько теперь стоят самые известные цифровые монеты и какие факторы влияния сыграли немаловажную роль – читайте дальше.

С начала 2022 года рынок криптовалют пережил несколько масштабных обвалов. Хотя в конце прошлого года и биткоин, и Ethereum достигли своих исторических максимумов.

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Новый поворот на рынке криптовалют

По состоянию на вторник, 27 сентября, стоимость двух известнейших цифровых монет снова начала расти. В частности, биткоин, признанный флагманом рынка, снова взлетел выше важного психологического уровня – 20 тысяч долларов. Актуальные данные относительно биткоина за день:

На момент создания этого материала, эта криптовалюта торгуется по цене в 20 100 долларов за монету, согласно данным CoinDesk;

за монету, согласно данным CoinDesk; Максимально цена криптовалюты за последние 24 часа вырастала до 20 373 долларов за монету;

за монету; По сравнению с торгами во второй половине понедельника биткоин укрепил свои позиции более чем на 6%, согласно с The Wall Street Journal. За аналогичный период криптовалюта Ethereum выросла в цене более чем на 5%.

Вторая по популярности цифровая монета на рынке максимально за последние 24 часа торгов вырастала до почти 1400 долларов за штуку. В то время как актуальная цена Ethereum составляет 1344 доллара США, информирует CoinDesk.

Стоимость криптовалют взлетела благодаря оптимизму на мировых рынках акций и облигаций. В целом в течение нескольких последних недель цифровые монеты росли и падали вместе с общими настроениями рынка.