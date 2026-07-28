Біткоїн дешевшає, оскільки інвестори чекають важливого рішення у США

Уже на найближчому засіданні Федеральна резервна система США може підвищити процентну ставку на 0,25 відсоткового пункту, хоча більшість учасників ринку досі не вважає це основним сценарієм. Окремі аналітики розглядають такий крок як сигнал про готовність регулятора й надалі стримувати інфляцію.

Скільки коштує біткоїн зараз

Зауважимо, що вищі процентні ставки зазвичай знижують привабливість ризикових активів, зокрема криптовалют. Тож побоювання щодо можливого посилення американської монетарної політики тиснули на біткоїн, пише Bloomberg.

Уранці вівторка, 28 липня, BTC подешевшав на 2,9% – до 63 018 доларів, що є найнижчим рівнем за останні 11 днів.

Окрім потенційного рішення ФРС, криптовалюта слабшає через макроекономічні побоювання щодо кредитних ризиків у сфері штучного інтелекту, вважає співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон.

Наступний рівень, за яким варто стежити в разі подальшого падіння, – 62 тисячі доларів. Водночас сильну підтримку очікуємо поблизу позначки в 60 тисяч доларів,

– наголосила вона.



Біткоїн падає через невизначеність щодо ставки ФРС / Bloomberg

До слова, побоювання щодо можливих змін у монетарній політиці наразі затьмарюють навіть нещодавній оптимізм навколо Clarity Act – законопроєкту, який має встановити чіткі правила регулювання криптовалютного ринку в США.

Щоправда, така політика американської адміністрації вже неодноразово ставала предметом дискусій через можливий конфлікт інтересів. Річ у тім, що Дональд Трамп не лише активно підтримує розвиток цифрових активів, а й сам має бізнес-проєкти в цій сфері – від World Liberty Financial до мемкоїна $TRUMP, що викликало критику з боку опонентів і експертів.