Сколько стоит биткоин сейчас

Заметим, что более высокие процентные ставки обычно снижают привлекательность рисковых активов, в частности криптовалют. Так что опасения относительно возможного усиления американской монетарной политики давят на биткоин, пишет Bloomberg.

Утром вторника, 28 июля, BTC подешевел на 2,9% – до 63 018 долларов, что является самым низким уровнем за последние 11 дней.

Кроме потенциального решения ФРС, криптовалюта слабеет из-за макроэкономических опасений по поводу кредитных рисков в сфере искусственного интеллекта, считает соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон.

Следующий уровень, за которым следует следить в случае дальнейшего падения – 62 тысячи долларов. В то же время сильную поддержку ожидаем вблизи отметки в 60 тысяч долларов,

– подчеркнула она.



Биткоин падает из-за неопределенности по ставке ФРС / Bloomberg

К слову, опасения по поводу возможных изменений в монетарной политике пока омрачают даже недавний оптимизм вокруг Clarity Act – законопроекта, который должен установить четкие правила регулирования криптовалютного рынка в США.

Правда, такая политика американской администрации уже неоднократно становилась предметом дискуссий из-за возможного конфликта интересов. Дело в том, что Дональд Трамп не только активно поддерживает развитие цифровых активов, но и сам имеет бизнес-проекты в этой сфере – от World Liberty Financial до мемкоина $TRUMP, что вызвало критику со стороны оппонентов и экспертов.