Рекордний обвал біткойна: якої мінімальної ціни сягне криптовалюта
- Bitcoin переживає значне падіння ціни через великий відплив капіталу – вартість впала нижче 100 тисяч доларів, а потім повернулася до показника у понад 101 тисячу доларів.
- Є навіть ймовірність, що валюта може впасти до 70 тисяч доларів за монету, якщо тенденція продовжиться.
На ринку відбулося падіння Bitcoin, що було спровоковано великим відпливом капіталу. Якщо така тенденція триватиме декілька місяців, то ціна криптовалюти може суттєво обвалитися – навіть до 70 тисяч доларів за монету.
До якого рівня може опуститися біткойн, якщо падіння на ринку продовжуватиметься?
У розмові з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що на сьогодні є важливим рівень підтримки на ринку в діапазоні 97 – 98 тисяч доларів. А якщо ринок втратить цю підтримку, тобто ціна опуститься нижче цього показника, то є ризик переходу до "ведмежої фази".
Аналітик нагадує, що крім Bitcoina, значної корекції ціни зазнали інші популярні криптовалюти: ефір, солана тощо.
Якщо ж падіння на ринку триватиме декілька місяців, то потенціал падіння криптовалюти складе 70 – 75 тисяч доларів за монету. Водночас це не скасовує того, що через тривалий період біткойн може відновитися.
Шевчишин пояснює, що корекція ціни у понад 20% офіційно вважається переходом до "ведмежої фази".
Що означає "ведмежа фаза": це тривалий період спаду цін на активи на фондових ринках (вартість акцій, криптовалют тощо). У цей період інвестори купують менше, а продають більше.
Що відбулося на ринку криптовалют?
Нагадуємо, що нещодавно біткойн впав нижче 100 тисяч доларів, що сталося вперше з червня 2025 року. Втім ціна згодом відновилася до позначки у 101 тисячу доларів. Станом на момент написання матеріалу, за даними investing.com, ціна становить трішки більше, аніж 103 тисячі доларів за монету.
До падіння ціна криптовалюти була в діапазоні орієнтовно 105 – 106 тисяч доларів. Втім малі покупці, що були на ринку, не змогли стримати падіння вартості. Відтак бики, тобто трейдери, що купують активи в очікування зростання цін на них, почали масово продавати їх.
Згодом біржа самостійно закрила позицію, аби уникнути подальших збитків на ринку, а це ще більше посилило падіння.